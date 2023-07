Nekdanja župan in podžupan še nista rešena

Nekdanji braslovški župan Marko Balant in podžupan Vinko Drča sta imela lep božič, decembra je namreč sodnica Maja Manček Šporin izdala zavrnilno sodbo, saj je po njenem pregon že zastaral. Višje sodišče je menilo drugače, zato sta včeraj spet sedla na zatožno klop.

Tožilstvo Balantu in Drči že več kot desetletje očita zlorabo uradnega položaja z nezakonito spremembo namembnosti Drčevega zemljišča, ki ga je prodal podjetju Silco za 140.570 evrov več, kot je bilo zemljišče vredno nekaj tednov prej, ko je bilo še kmetijsko. Braslovški občinski svet je prostorski red, ki je 140 hektarov kmetijskih zemljišč spremenil v 340 zazidljivih parcel, sprejel februarja 2008. To so storili kljub temu, da potrebnih soglasij ministrstev niso imeli, kar sta, kot trdi tožilstvo, vedela tako Balant kot Drča.

Drča je sicer že leta 2006 z lastnikom in direktorjem podjetja Silco Sašem Kronovškom sklenil predpogodbo za nakup takrat še kmetijskega zemljišča, v kateri je bil zapisan pogoj, da mora biti zemljišče zazidljivo do leta 2008, Kronovšek pa je Drči že plačal tudi več predujmov.

Dve leti po nezakonitih spremembah namembnosti, ko je na nekdanjem Drčevem zemljišču že stala Silcova stavba, je ustavno sodišče za 90 parcel postopek ustavilo. Na tem širšem območju danes stojita le Silcova stavba in bencinska črpalka, vse drugo so še vedno kmetijska zemljišča.

Poleg Balanta in Drče je bil soobtožen tudi uslužbenec ministrstva za okolje in prostor Dušan Janez Gačnik. Tri tedne pred spornim sprejetjem prostorskega reda ga je Drča prosil za interpretacijo sklepa ministrstva, čeprav je po mnenju tožilstva vedel, da Gačnik za to ni pristojen. Gačnik pa je potem Drči dal nezakonito interpretacijo sklepa ministrstva, da so zemljišča zazidljiva. Gačnik je med postopkom umrl, Balant in Drča pa na celjsko sodišče hodita že leta.

Na prvem sojenju sta bila oba oproščena, višje sodišče je sodbo razveljavilo, v ponovljenem sojenju je sodnica pred zaključkom sojenja odšla na drugo sodišče, prejšnje sojenje pa se je nepričakovano zaključilo z razglasitvijo zavrnilne sodbe. Zdaj bo ista sodnica, ki je menila, da je zadeva zastarala, morala o tem vsebinsko odločati.

Tako Marko Balant kot Vinko Drča kakršno koli krivdo zavračata. Sojenje se bo nadaljevalo septembra z zaslišanjem nekaterih prič. Sodnica je tudi ugodila dokaznemu predlogu obrambe, da pridobijo podatke, kdo vse je v spornem prostorskem redu pridobil zazidljivo parcelo in kdo od teh je bil v času dogajanja občinski svetnik.