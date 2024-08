V Nemčiji aretirali osumljenca za napad z nožem v Solingenu

Nemška policija je v soboto aretirala osumljenca za petkov napad z nožem na festivalu v nemškem mestu Solingen, v katerem so umrli trije ljudje. Gre za 26-letnega Sirijca, ki naj bi krivdo že priznal. Odgovornost za napad je sicer pred tem prevzela Islamska država, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Pravkar smo aretirali pravega osumljenca,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v soboto zvečer na javni televiziji povedal notranji minister zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija Herbert Reul. Nemška policija je še pred tem pridržala 15-letnika, ki naj bi vedel za napad.

Policija je nato danes sporočila, da je aretirala 26-letnega moškega iz Sirije, ki se je sam predal policistom in nato priznal zločin, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Njegova vpletenost v dogodek je trenutno predmet temeljite preiskave,« so še navedli v izjavi.

Nemški mediji poročajo, da je 26-letni osumljenec v državo prispel decembra 2022 in dobil status prosilca za azil. Varnostne službe ga prej niso poznale ali identificirale kot skrajneža.

Islamska država je medtem v sobotni izjavi na Telegramu sporočila, da je napad v Solingenu izpeljal njihov pripadnik, šlo pa naj bi za maščevanje za muslimane v Palestini in drugod. Po navedbah policije in preiskovalcev verodostojnosti te trditve za zdaj ni mogoče potrditi.

Napadalec je na festivalu v Solingenu v petek do smrti zabodel tri ljudi, še osem jih je bilo ranjenih. Umrla sta dva moška, stara 67 in 57 let, ter 56-letna ženska. Do napada je prišlo ob praznovanju 650. obletnice ustanovitve mesta.