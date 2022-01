Nesreča med Škofljico in Turjakom usodna za 57-letnega voznika

Včeraj zvečer ob 20.09 sta na regionalni cesti med Škofljico in Turjakom, pri naselju Gradišče nad Pijavo Gorico, trčili osebni vozili, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. V nesreči je ena oseba izgubila življenje.

Kot piše STA, ki se sklicuje na Generalno policijsko upravo, je 57-letni voznik osebnega vozila vozil po glavni cesti iz smeri Pijave Gorice proti Turjaku in zapeljal na nasprotno smerno vozišče ter trčil v nasproti vozečega 26-letnega voznika osebnega vozila. 57-letnik je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče, drugi udeleženec pa je bil lažje telesno poškodovan.

Kot dodaja portal uprave, so gasilci GB Ljubljana zavarovali kraj dogodka, intervenirali pa so reševalci NMP UKC Ljubljana in NMP ZD Ribnica. Poškodovano osebo so prepeljali v UKC Ljubljana.