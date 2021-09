Nesreča na križišču v Parecagu usodna za motorista

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Koper so ob 14.13 obvestili, da je na križišču v Parecagu prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motorist.



Voznik motornega kolesa je umrl na kraju nesreče. Cesta Sečovlje–Lucija je zaradi reševanja in ogleda prometne nesreče zaprta.



Policija bo več informacij še posredovala, so sporočili s PU Koper.



