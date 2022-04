Nesreča slovenskega kombija in cisterne v BiH usodna za voznika cisterne

Portal N1 BiH in slovenski N1 poročata o hudi prometni nesreči, ki se je nekaj po 16. uri zgodila v kraju Drežnica v bližini Mostarja v Bosni in Hercegovini. Trčila sta kombi s slovensko registracijo in cisterna, ki jo je zatem odbilo v jezero Salakovac.

Nesreča je bila za voznika cisterne usodna, njegovo truplo so iz jezera potegnili potapljači. Osebe v slovenskem kombiju v lasti slovenskega podjetja Sel Mon, so lažje poškodovane. Gre za osem oseb, ki so kombi najele. Po poročanju N1 BiH so jih že odpustili iz bolnišnice.

Sodeč po očividcu nesreče je kombi zašel na prometni pas, po katerem je vozila cisterna.