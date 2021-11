Ni mogel predvideti, da bo stopil na cesto

Voznika kombija Uroša Saksido, ki je pred štirimi leti v Potočah na severnem Primorskem do smrti zbil pešca Alojza Čermelja, je okrožno sodišče spoznalo za nedolžnega, višje pa je sodbo spremenilo v obsodilno. Vrhovno sodišče je pritožbi obrambe ugodilo in Saksido obtožbe oprostilo.

Nesreča se je zgodila 15. novembra 2017 ob 18.05, ko je 69-letnik prečkal regionalno cesto v trenutku, ko je iz smeri Ajdovščine pripeljal 38-letni voznik kombija in trčil vanj. Pešec je umrl v bolnišnici.

Tožilci so voznika obtožili zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče iz malomarnosti, na kazenskem oddelku novogoriškega okrožnega sodišča pa je v zagovor med drugim povedal: »Tisti dan je pihala močna burja, zato sem bil zelo osredotočen na vožnjo, vozil sem počasi. Razsvetljave ni bilo. Najverjetneje sem vozil s kratkimi lučmi. Kar naenkrat pa sem zadel v nekaj, pešec je dobesedno stopil pred kombi.« Zaslišali so tudi enega od policistov, ki je obravnaval nesrečo: »Zima, mraz, burja, tema. Prehoda za pešce ni, vsak prečka cesto tam, kjer se mu zdi primerno. Sredi Potoč gori ena obcestna svetilka, ki pa ima le medlo rumeno luč.«

Tožilka Marta Durnik Vukelić je kljub temu menila, da je bil pešec sredi Potoč za voznika pričakovana ovira. »Zato je bil dolžan svojo hitrost prilagoditi temu.« Za Saksido je predlagala kazen osem mesecev pogojnega zapora z dveletno preizkusno dobo in kot stransko kazen polletno prepoved upravljanja vozil kategorije B.

Voznikov zagovornik Bruno Krivec se ni strinjal. »Pešec sredi Potoč ob taki uri in vremenskih razmerah ni bil pričakovana ovira. Pešec prej vidi luči ponoči kot podnevi, voznik pa prej vidi pešca, ki prihaja z desne kot z leve.« Pešec bi se v tem primeru po njegovem moral prepričati, ali lahko varno prečka cesto. Tega ni storil, »bil pa je tudi nepreviden, oblečen v temna oblačila, brez odsevnikov ali lučke v rokah«.

»Za voznika neviden«

Sodnica Darinka Kogoj je voznika oprostila: »Pešec ni ravnal v skladu s predpisi, zato je bil za voznika neviden. Prihajal je z leve, zato ni bil pričakovana ovira.« Oprostilno sodbo so po pritožbi tožilstva spremenili koprski višji sodniki in Saksido spoznali za krivega. Sodni izvedenec je namreč menil, da je bil kombi v vidnem polju pešca, zato ga je ta imel možnost zaznati. Tudi voznik kombija pa je lahko zaznal pešca, ko je bil od njega oddaljen 30 metrov ali manj. Voznik kombija je bil tudi zato po mnenju višjih sodnikov kriv, prisodili so mu osem mesecev pogojne kazni.

Obramba se je v okviru rednega postopka pritožila na vrhovno sodišče in bila uspešna, saj so tam voznika oprostili krivde, so poročale Primorske novice. Po mnenju vrhovnega senata v sestavi Kristina Ožbolt, Barbara Zobec, Mitja Kozamernik, Nataša Smrekar in Peter Golob ni nobenega dvoma, da je pešec s tem, ko je v temnih oblačilih in s kapuco na glavi stopil z neosvetljenega parkirišča naravnost na neosvetljeno cesto, ne da bi se prepričal, ali je prečkanje varno, povzročil nevarno situacijo, zaradi katere se je zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.

»Nevarnost nesreče ni bila predvidljiva, saj ni bilo niti ene okoliščine, ki bi nanjo opozarjala, zato ni mogoče pričakovati, da bi obtoženec kot povprečen voznik predvidel realno možnost njenega nastanka,« so v sodbi zapisali vrhovni sodniki. Strinjali so se z odvetnikom Krivcem, da je načelo zaupanja veljalo za oba voznika. Po njihovem pa pešec ni izpolnil osnovnega dolžnostnega ravnanja – da ne sme nenadoma stopiti na cesto in hoditi po njej, saj je namenjena vožnji motornih vozil.