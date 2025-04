Na Goriškem odkrili nevarno topovsko granato z bojnim strupom

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili novico o uspešni odstranitvi najdbe, ki znova dokazuje, kako nevarni so lahko ostanki vojn še več kot stoletje po izdelavi in uporabi.

»Danes, 10. aprila ob 9.42, smo s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica prejeli obvestilo o nevarni najdbi oziroma neeksplodiranem ubojnem sredstvu (kovinski vložek topovske granate s kemičnim bojnim strupom) iz časa prve svetovne vojne v okolici vasi Ravnica (Mestna občina Nova Gorica),« je zapisal predstavnik novogoriških policistov Dean Božnik.

Na kraj so napotili policiste PU Nova Gorica, ki so zaradi neposredne nevarnosti za življenje in premoženje ljudi zavarovali okolico nevarne najdbe. Prav tako so na kraj odšli pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) in ekipa Civilne zaščite iz Ljubljane.

Slednji so ugotovili, da je bila najdena jeklenka napolnjena z 10 kilogrami bojnega strupa (klor-fosgen), da ni puščala oziroma iz nje ni uhajal nevaren bojni strup, zato so jo strokovnjaki civilne zaščite oziroma bombologi prenesli do specialnega vozila civilne zaščite in jo nato v posebni komori odpeljali na uničenje.

»Po sedanjih ugotovitvah gre za kovinski vložek topovske granate 210 mm, italijanske izdelave iz časa 1. svetovne vojne. Zaradi odvoza nevarne najdbe je bila cesta Kromberk–Ravnica za nekaj minut zaprta za ves promet,« so še sporočili.

Ob tem policisti PU Nova Gorica znova opozarjajo, da so neeksplodirana ubojna sredstva so kljub starosti smrtno nevarna. Občane in občanke ponovno pozivajo, da se jih ne dotikajo, ampak takoj pokličejo pristojne službe na znane interventne številke 112 ali 113.