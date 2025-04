Dončić ob zgodovinskem večeru v Dallasu ni skrival solz: »Luka, hvala za vse!«

Vrnitev Luke Dončića v Dallas je bila nekaj posebnega. Po šestih letih in pol prebivanja v Teksasu, kjer si je ustvaril družino in superzvezdniški status v ligi NBA je Luka prvič obiskal Dallas kot gost in svoje novo moštvo popeljal do zmage s 112:97. Pred tekmo se mu je franšiza, ki ga je izbrala na naboru, poklonila z lepim videom, Luka se jim je zahvalil s 45 točkami. S tribun je bilo slišati vzklike »MVP«, o tem, da ga občinstvo še vedno kuje v zvezde, ni nobenega dvoma.

Dončić se pred prvo tekmo v Dallasu ni pretvarjal, da gre za še eno običajno noč, a tudi ni želel izpustiti torkovega srečanja v Oklahomi, da bi bil spočit za dvoboj v American Airlines Centru. Svoje so opravila čustva in adrenalin, Dallas je na sedežih za 20.000 navijačev pripravil posebne majice z napisom »Hvala za vse« v slovenščini, pred tekmo so na zaslonu zavrteli poseben video najboljših trenutkov Dončića v Dallasu.

FOTO: Jerome Miron/Reuters

Luka si je večkrat obrisal solze z brisačo, a ko je stopil na parket, je bil nared. Že v prvem polčasu je pokazal vse, kar zna, ob prvem košu so tribune eksplodirale od navdušenja, do polčasa je Dončić dosegel 31 točk ob metu iz igre 11/16, zadel je šest trojk. Los Angeles je vzdrževal vodstvo, Dončić pa v svojem slogu korakal do 45 točk. Tekma je bila odločena, ko je napravil osebno napako 1:30 pred koncem, da so se tribune od svojega ljubljenca lahko poslovile s stoječimi ovacijami.

Poseben večer za Slovenca in vse v Dallasu ter Los Angelesu je končan, z zmago s 112:97 so Lakers potrdili uvrstitev v končnico. Luka je tekmo končal s 45 točkami, iz igre je metal 16/28, zadel je kar sedem trojk iz 10 poskusov, ob tem pa v statistiko vpisal še osem skokov in šest asistenc. Po tekmi se je pozdravil s številnimi nekdanjimi soigralci, nekaj besed je izmenjal tudi z nekdanjim lastnikom Dallasa Mark Cubanom, ob igrišču ga je pričakal oče Saša.

Luka je v Dallasu spremljal tudi oče Saša. FOTO: Sam Hodde/AFP

»To je bil večer, poln vsega, nabit s čustvi. Kaj naj rečem, sem vesel, zelo rad imam te navijače, cenim njihovo podporo, vsi nekdanji soigralci so me pozdravili in lepo jih je bilo videti. Rad imam to mesto, a zdaj je čas, da gremo naprej,« je z nekoliko skrhanim glasom po tekmi povedal Luka in nadaljeval: »Sem sem prišel kot mladenič, ki ni vedel, kaj pričakovati od lige NBA, to mesto je postalo moj dom. Ko sem gledal video, sem si mislil: ‛Kako naj zdaj igram tekmo?', a so mi soigralci stali ob strani.« Tako je Dončić povzel noč, ki se je na nek način začela že 2. februarja 12 minut čez polnoč, ko ga je Dallas poslal v Los Angeles v menjavi, ki še danes dviguje prah v ligi NBA.

Ob pomembni zmagi je LeBron James za Los Angeles dosegel 27 točk, Anthony Davis, osrednja figura menjave za Dončića, pa na prvi tekmi proti nekdanji ekipi 13 točk in 11 skokov.

Na preostalih dveh tekmah, ki bosta ta konec tedna, Lakers potrebujejo le še eno zmago, da bi potrdili uvrstitev na tretje mesto v zahodni konferenci in status nosilca v prvem krogu končnice.

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 97:112 (30:26, 27:34, 19:23, 21:29)

Marshall 23, Washington 14; Dončič 45, 8 skokov in 6 asistenc v 38 minutah, James 27, Hachimura 15.

Pozdrav z J. J. Redickom ob ovacijah s tribun. FOTO: Sam Hodde/AFP