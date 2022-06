O obtoženem bo mnenje spisal še tretji psihiater

Gregor Ducman se na celjskem okrožnem sodišču zagovarja zaradi umora matere in poskusa umora očeta. Tožilstvo mu očita, da je doma v Zalogu pri Šempetru mater umoril na grozovit in zahrbten način z večjim kuhinjskim nožem ter skušal umoriti tudi očeta, ki brez pomoči sosedov najverjetneje ne bi preživel.

Mater je Ducman napadel nepričakovano in nepripravljeno malo pred šesto uro zjutraj. Zabadal jo je v predel glave, vratu in prsnega koša, najhujša je bila rana, ki ji je poškodovala pljučno krilo. Že v preiskavi je razlagal, da naj bi ga obkrožali demoni, da mu je mama pošiljala negativne signale in da se je ukvarjala z magijo. Tudi na sodišču je v zagovoru spet razlagal o izganjanju demonov. O Ducmanovi prištevnosti razpravljajo že nekaj mesecev.

Na sodišču so angažirali dva sodna izvedenca psihiatrične stroke, Petra Preglja in Bojano Avguštin Ahčin. Njuni mnenji pa sta precej različni. Pregelj je ugotovil, da ima Ducman sindrom odvisnosti od več psihoaktivnih snovi in osebnostno motnjo, ne pa tudi psihoze. Avguštin Ahčinova pa je zaznala več sočasnih motenj, tudi duševno. Da bi lažje ugotovili, kakšno je realno stanje, so zaslišali še psihiatrinjo Valentino Winkler Skaza, ki je Ducmana pregledala na dan umora.

Na njeno pričanje sta morala komentarje in morebitne nove ugotovitve podati Pregelj in Avguštin Ahčinova. Tudi po zaslišanju psihiatrinje Winkler Skaza vztrajata vsak pri svojih stališčih. Pregelj vztraja, da ne kaže, da bi Ducman imel psihozo. Avguštin Ahčinova pa, da je tudi Winkler Skaza potrdila, da Ducman o dogodku ni hotel govoriti. »Če pacient noče govoriti, psihoze ni mogoče ne izključiti ne potrditi. Zgolj opazovanje za potrditev psihoze ni dovolj,« je mnenje Avguštin Ahčinove povzela predsednica senata sodnica Alenka Jazbinšek Žgank. Iz mnenja je še povzela, da so v kasnejši diagnostiki v Mariboru ugotovili blodnjavo simptomatiko, ki se ni razvila po dogodku: »Psihotična simptomatika se v urgencah pogosto spregleda.« Avguštin Ahčinova je tako predlagala, da bi Ducmana še enkrat pregledal psihiater v priporu.

Ducmanova odvetnica Rosita Gabrilo je prav tako predlagala zaslišanje zavodskega psihiatra, hkrati pa je zahtevala dodatno izvedensko mnenje.

Sodni senat je sledil predlogu po novem izvedenskem mnenju, je pojasnila sodnica Jazbinšek Žgankova: »Glede na diametralno nasprotni mnenji, je to nujno.« Pridobili bodo tudi izvide zavodskega psihiatra. Sojenje se bo nadaljevalo 1. septembra.