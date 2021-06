Obramba je opozarjala na nezanesljive priče

Zaradi smrti 43-letnega Valterja Humarja iz Vrtojbe, ki je umrl nekaj dni po usodnem tepežu v nekdanji novogoriški tovarni Ideal, kjer se med drugim zbirajo odvisniki, je tožilstvo predlagalo visoke kazni. A se je na novogoriškem okrožnem sodišču končalo z oprostilno sodbo za vse obtožene.



Tožilstvo je za Žana Goršeta Peršoljo in Sandija Kosa, obtožena uboja, predlagalo 12 let zaporne kazni, za Adnana Demirovića, ki so mu očitali sodelovanje pri pretepu, pa pet mesecev zapora. Humar je umrl nekaj dni po usodnem tepežu v nekdanji novogoriški tovarni Ideal, kjer se med drugim zbirajo odvisniki. Trinajstega septembra 2020 so ga pretepli in hudo poškodovali, nato je vsaj 12 ur ležal na tleh, preden so na pomoč prišli prvi reševalci. A mu niso več mogli pomagati.



Tožilstvo je Kosu in Goršetu Peršolji očitalo, da sta skupaj z Demirovićem Humarja pretepla s pestmi in nogami. Prav številni udarci in brce v glavo naj bi povzročili krvavitev možganov, Humarju so odpovedale vitalne življenjske funkcije. Spora naj bi bila dva: izginila je denarnica, v kateri naj bi bilo 600–700 evrov, potem pa tudi Humar. Ko se je vrnil, naj bi bil deležen le dežja klofut. Drugič je padalo, ko naj bi v pokojnikovem telefonu našli telefonske številke ajdovskih in novogoriških policistov, zato so ga osumili, da je ovaduh.



Vendar so bili s svojimi argumenti uspešnejši zagovorniki, ki so opozarjali na nezanesljive priče in pomanjkanje dokazov. Kos se je zagovarjal še zaradi kaznivega dejanja preprečitve dokazovanja, ko je prehitel policiste, ki so hoteli zapleniti njegov telefon, ter ga uničil. V tem delu je bil spoznan za krivega in obsojen na pol leta zapora.

