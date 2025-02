Obsežen požar na Teznem uničil industrijski objekt, škoda v milijonih

Gasilci so ponoči uspeli pogasiti velik požar, ki je v soboto zvečer izbruhnil v industrijskem objektu na Teznem v Mariboru. Kljub obsežnim ognjenim zubljem po doslej znanih podatkih ni bil nihče poškodovan, škoda pa po prvih ocenah policije presega več milijonov evrov, poroča Radio Slovenija.

Požar je okoli 19. ure zajel skladišče podjetja Plana, specializiranega za prodajo izdelkov iz brizgane plastike. Ogenj se je razširil na plastične mase, shranjene v montažnih šotorih, in hitro zajel celoten objekt. Poveljnik Gasilske brigade Maribor Primož Osojnik je pojasnil, da je bilo požarišče zaradi hitrega širjenja ognja sprva nemogoče obvladati.

Plameni so se širili segment za segmentom in se premikali skozi skladišče s takšno intenzivnostjo, da so jih gasilci lahko omejili šele pozneje. Po njegovih besedah je požar zajel območje v velikosti 60 x 160 metrov.

Osojnik je pojasnil, da je ogenj verjetno izbruhnil v eni od hal na začetku in se je nato počasi širil naprej. »Zadržali smo ga pri upravnem objektu, tako da ta je ostal cel, ostalo pa je bilo v ognju že ob našem prihodu,« je povedal.

Po njegovih informacijah je pri gašenju sodelovalo 230 gasilcev iz Gasilske brigade Maribor in gasilci iz 17 prostovoljnih gasilskih društev, ki so skupno pri gašenju uporabili 60 vozil. Dodal je, da ostajajo na požarni straži, ker se ves čas prižigajo nova žarišča. »Pojavljajo se posamezna žarišča, zato sledi prekopavanje tega, tako da za zdaj ostajamo tukaj, dokler bo potrebno,« je dejal.

Na območju je bil po njegovih besedah tudi ekološki laboratorij, ki je izvedel ekološke teste in bo v 48 urah objavil rezultate meritev vpliva požara na okolje ter dihala. »Gasilci pri in po intervenciji niso imeli zdravstvenih težav, saj so uporabljali dihalne aparate in ustrezno zaščitno opremo,« je zaključil Osojnik.

Po prvih, nestrokovnih ocenah policistov je premoženjske škode za več milijonov evrov. Zakaj je zagorelo, prav tako še ugotavljajo. Na policijski upravi Maribor od tem ljudi opozarjajo, naj se lokaciji ne približujejo in s tem ne ogrožajo svojega zdravja ter ne ovirajo intervencije.

