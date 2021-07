Obsojenemu strelcu sodne pošte niso mogli vročiti

V nadaljevanju preberite:

Š vedno ni jasno, ali se 30-letni Matjaž Ferlič zgolj izogiba sodni pošti ali pa je na begu pred roko pravice. Čeprav je že nekaj časa jasno, da bi moral za zapahe zaradi pravnomočne sodbe, mu je še niso uspeli vročiti.



Danes 30-letnega Matjaža Ferliča iz Gačnika pri Pesnici so pred štirimi leti prijeli zaradi večernega pregona od Hoč do mariborske Ulice proletarskih brigad, kjer je njegovi žrtvi Dejanu G. uspelo ubežati strelom. Policija je kmalu po dogodku prijela napadalca in tudi rekonstruirala dogodke pred streljanjem: to je bilo zgolj konec dolgoletnega partnerskega nasilja. »V letih 2015 in 2016 je v družinski skupnosti večkrat pretepel zunajzakonsko partnerico,« je namreč poročal šef mariborskih kriminalistov Robert Munda.