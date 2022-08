Oče in sin vpletena v strelski obračun

V nadaljevanju preberite:

Šestindvajsetega maja 2020 so v središču Nove Gorice, pri tamkajšnjem Rio baru, odjeknili streli. Kaj kmalu se je izkazalo, da naj bi bila vpletena hrvaška državljana, 25-letni Riccardo Čizmić in njegov 43-letni oče Omer Ferari, ki ju je tožilstvo preganjalo zaradi poskusa uboja. A je bil prvi celo oproščen vseh obtožb, drugi pa obsojen za precej milejše kaznivo dejanje.

Čeprav so kmalu po dejanju prispeli policisti, storilcev niso ujeli. Ker sta oče in sin pobegnila, je policija zoper njiju razpisala tiralico. Ujeli so ju šele 18. oktobra lani na Madžarskem in kmalu zatem sta bila izročena Sloveniji.