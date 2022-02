Od državnega prvaka hočejo odškodnino

V nadaljevanju preberite:

Medklubski prestop dvakratnega državnega prvaka v speedwayu Matica Ivačiča iz Avto moto društva Krško (AMD) v Speedway team Lendava je pod lupo krškega okrajnega sodišča. To mora odločiti, ali Ivačičevemu nekdanjemu klubu pripada odškodnina. Pisno sodbo bo sodišče izdalo v 30 dneh.

Ivačič je v letu 2020 po 26 letih naslov državnega prvaka znova pripeljal v Krško, državni prvak je postal tudi lani, a pod okriljem novega kluba. Domačemu klubu AMD Krško se je pridružil pred desetletjem, za 2020 je z njim prvič podpisal tudi pogodbo o sodelovanju. Ko je v začetku novembra 2020 klub pisno prosil za predlog pogodbe za leto 2021, ga je dobil tri dni pred iztekom leta.

»Le še trije dnevi so bili do podpisa in nismo mogli tako hitro pregledati pogodbe, podati pripombe in se odločiti. S predlogom pogodbe, ki so mi jo poslali iz kluba, se nisem mogel strinjati, zadeva pa je prišla tako daleč, da sem moral zaprositi za izpisnico. Tako se je leto 2020 izteklo, za leto 2021 pa nisem imel nobene pogodbe, niti izpisnice mi niso dali, zato je šla zadeva na sodišče,« je pojasnil in opozoril na zahteve kluba, da bi moral, če bi predčasno prestopil v drugi klub, plačati 3000 evrov odškodnine.