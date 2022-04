Odgovornost za afero Radan preložili na predstojnico

V nadaljevanju preberite:

Nevrologinja Bojana Žvan, ki so jo bili pred sedmimi leti nezakonito razrešili z mesta predstojnice oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo (KO VNINT) nevrološke klinike ljubljanskega kliničnega centra, je bila žrtev mobinga. Tako je za prvostopenjskim delovnim sodiščem pred nekaj meseci ugotovilo še višje delovno in socialno sodišče in potrdilo, da je pri nezakoniti razrešitvi šlo za trpinčenje z namenom prelaganja vse odgovornosti za tako imenovano afero Radan nanjo. A ker je višje sodišče menilo, da je prisojena odškodnina desetih tisočakov glede na vse okoliščine primera vendarle previsoka, jo je prepolovilo.