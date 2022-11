Odlikovani policist ustrahoval šolarje

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji policist postaje na Kozini Borut Banfi, ki je za svoje požrtvovalno delo prejel tudi priznanja, je v svoji prizadevnosti tako pretiraval, da se je zapletel v kazniva dejanja in bo moral za zapahe.

Pri najmanj treh šolarjih, starih 15 in 16 let, je iskal prepovedano konopljo in jih večkrat na dan legitimiral. Slačil jih je, tudi spodnjice, jih tepel, eden od njih je dobil podplutbe na obraza in ob očesu. Suval jih je s policijsko svetilko, delil klofute, ob tem pa jim grozil, kaj bo, če spregovorijo o njegovem početju.

Pravnomočno je obsojen na 30 mesecev zapora, pred časom pa je moral znova sesti na zatožno klop in doletela sta ga še dva meseca zapora. Spoznan je bil za krivega oviranja pravosodnih organov, edinega kaznivega dejanja, za katero ga je koprska okrožna sodnica Nataša Tomazini Tonejc lani poleti oprostila.