35-letnik omahnil z varovalne ograje nad Sočo in mrtev obležal na melišču

Na vstopnem mestu za kajakaše na Otoni v bližini Trnovega ob Soči se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po ugotovitvah tolminskih gorskih reševalcev, ki jih navaja več medijev, je 35-letni domačin iz okolice Kobarida omahnil v globino z varovalne ograje na razgledni točki nad reko Sočo in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Znanca, domačina iz okolice Kobarida, sta sedela na varovalni ograji na razgledni točki, ko je eden od njiju izgubil ravnotežje, se nagnil naprej in sestopil na tla. Na mokri travi mu je zdrsnilo in je omahnil v globino 15 metrov, nato pa je padel še po brežini 100 do 150 metrov naprej proti soteski Soče, kjer je obležal na melišču.

Na kraju so posredovali gorski reševalci iz Tolmina, gasilci iz Kobarida, nujna medicinska pomoč iz Tolmina in policisti Policijske postaje Bovec. »Z vrvno tehniko smo se s parkirišča na Otoni spustili proti reki Soči in po kakšnih 150 metrih našli 35-letnega občana,« so zapisali tolminski reševalci.

Iz globeli so ga s pomočjo vrvne tehnike in gasilskega dvigala dvignili gorski reševalci in gasilci. V reševanju je sodelovalo 13 gorskih reševalcev GRS Tolmin.

O nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec iz Nove Gorice. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. »Policisti še zbirajo obvestila in opravljajo ogled kraja dejanja. Tuja krivda je izključena,« so po poročanju medijev še sporočili.