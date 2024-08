Osumljenec za strelski napad pri Mladenovcu na sojenju priznal krivdo

Mladenič, osumljen, da je 4. maja lani v strelskem pohodu v okolici Mladenovca v osrednji Srbiji ubil devet ljudi, 12 pa jih ranil, je danes ob začetku sojenja priznal krivdo. Izrazil je sožalje svojcem ubitih in dejal, da ne more zavrteti časa nazaj, poročajo srbski mediji.

Sojenje mladeniču, ki je bil v času napada star 20 let, poteka na sodišču v Beogradu. Tja so ga prestavili iz Smederova, potem ko so obtoženega svojci žrtev maja napadli ob vstopu v dvorano tamkajšnjega sodišča.

Obtoženi je krivdo priznal že konec julija na predobravnavnem naroku v okrožnem zaporu v Beogradu. Danes je priznanje krivde ponovil in napovedal, da bo odgovarjal samo na vprašanja svojega odvetnika.

»Mislim, da se je sramotno vračati k tistim podrobnostim, jemanju mladih življenj. Zase lahko rečem, da sem kriv, in sem pripravljen odgovarjati,« je izjavil po poročanju portala N1 Srbija in dodal, da se ne more vrniti v noč, ko je zagrešil zločin.

Orožje kupoval, ker se ni počutil varnega

»Opravičila ni, so pa vzroki,« je še dejal. Pri tem je pojasnil, da je orožje vzljubil, ko je postal polnoleten, kupovati pa da ga je začel, ker se ni počutil varnega.

FOTO: Armin Durgut/Pixsell

Obtoženi je 4. maja lani v vaseh v okolici Mladenovca, kakih 60 kilometrov južno od Beograda, iz vozečega vozila streljal na ljudi. Devet jih je ubil, med njimi tudi policista, še 12 pa ranil. Nato je pobegnil v stričevo počitniško hišo v okolici Kragujevca, kjer ga je naslednji dan našla policija. Od tedaj je v priporu.

Prve sodbe zaradi napada so izrekli že junija. Njegovega strica so zaradi pomanjkanja dokazov oprostili, bratranec pa je bil zaradi nedovoljene proizvodnje ter nošenja in prometa z orožjem in eksplozivnimi materiali obsojen na 18 mesecev zapora.

Njegov oče je obtožen nezakonitega posedovanja orožja, streliva in eksplozivnih sredstev. Krivdo je zavrnil in zatrdil, da ne ve, kje je sin dobil orožje. Da je oče nedolžen, je danes vztrajal tudi obtoženi mladenič.

Strelski pohod pri Mladenovcu se je zgodil le dan po tragediji v Beogradu, ko je 13-letnik na svoji osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil devet učencev in varnostnika. Smrtonosna strelska napada sta pretresla celotno regijo, v Srbiji pa sprožila tudi množične protivladne proteste.