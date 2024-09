Otrok padel med prednje in zadnje kolo traktorja in se hudo poškodoval

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da se je sinoči med vožnjo s traktorjem hudo poškodoval otrok. Okoli 20. ure so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo otroka, ki ga je domnevno povozil traktor. Policisti PP Brežice so ugotovili, da se je nesreča zgodila pri naselju Glogov Brod.

35-letni moški je s traktorjem oral njivo, v vozilu pa je na sedežu sedel otrok. Med delom so se menda vrata traktorja odprla, otrok je padel med prednje in zadnje kolo, ki ga je prevozilo. Zaradi hudih poškodb so otroka odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.