Petnajstletnik z mopedom trčil v drevo in umrl

Sinoči ob 22.50 se je na regionalni cesti pri naselju Žvirče v občini Grosuplje zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letni voznik mopeda, so sporočili iz Generalne policijske uprave.



15 letni voznik mopeda je vozil iz smeri Žvirč proti kraju Pri cerkvi. Na delu ceste, ki poteka iz levega v desni nepregledni ovinek po klancu navzdol je zapeljal levo izven vozišča in trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.



Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 115 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 17 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 67 kršitev javnega reda in miru ter 96 kaznivih dejanj.



Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 51-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli devet vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 48 tatvin, 16 vlomov, 12 primerov poškodovanja tuje stvari, sedem primerov grožnje, pet primerov povzročitve telesnih poškodb, štirje primeri nasilja v družini, tri kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami ter en primer ponarejanja denarja.

