Planinca je zasul plaz, a sta ušla najhujšemu

Gorski reševalci so imeli v teh dneh kar veliko dela, med drugim z reševanjem planincev, ki ju je do vratu zasul plaz, na srečo pa sta jo odnesla brez hujših posledic. Pristojni opozarjajo na zahtevne razmere v visokogorju, ki zahtevajo ustrezno opremo in veliko izkušenj.

Kot je poročal tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave Bojan Kos, so v nedeljo na Tolstem vrhu zaradi sproženega snežnega plazu in dveh planincev v njem posredovali gorski reševalci in posadka vojaškega helikopterja. Ta je z reševalci intervenirala tudi po nesreči turnega smučarja na Vitrancu. »Razmere v gorah so zahtevne. Nevarnost proženja snežnih plazov nad gozdno mejo je tretje stopnje od petih. Opremite se s plazovnim trojčkom in se ga naučite uporabljati,« ob tem opozarja Kos.

Več o zasutih planincih so pojasnili na gorski reševalni zvezi. »Na poti na Tolsti vrh ju je zasul plaz. Na srečo sta jo odnesla brez poškodb. Posredovali so gorski reševalci GRS Tržič in reševalec letalec GRS Kranj s posadko helikopterja slovenske vojske. Reševalno akcijo je močno oviral veter, vendar je posadka vseeno odložila reševalca letalca pri planincih, ki sta bila do vratu v snegu,« so pojasnili in dodali, da sta bila oba ustrezno opremljena. »Da so razmere v gorah izjemno zahtevne in nevarne, priča tudi dejstvo, da smo ta konec tedna posredovali kar šestkrat. Vse, ki zahajate v gore v teh zimskih dneh, opozarjamo na izjemno zahtevne razmere, ki zahtevajo ustrezno opremo in veliko izkušenj. Posebno nevarno pa bo v visokogorju v prihodnjih dneh, saj je napovedana inverzija. Previdno!« so sklenili.

Nevarna so mesta s sveže napihanim snegom

Da se z razmerami v visokogorju v teh dneh ne gre šaliti, saj je nevarnost snežnih plazov nad gozdno mejo tretje stopnje, nižje, tudi pod nadmorsko višino 1000 metrov, pa druge, opozarjajo tudi na agenciji za okolje (Arso). Zlasti nevarna so mesta s sveže napihanim snegom, ta so predvsem na južnih pobočjih nad gozdno mejo. Sneg je prekril tudi stare klože, zato je nevarnost težko prepoznati. Še posebno tam, kjer je novega snega manj, se lahko že pod manjšo obremenitvijo sproži plaz kložastega snega. Ob otoplitvi v teh dneh je pričakovano tudi spontano plazenje bolj mokrega snega. To velja zlasti na osončenih travnatih pobočjih. Pod nadmorsko višino okoli 1600 metrov lahko popustijo posamezne klože. Snežni plazovi s strmih pobočij so pričakovani tudi v predalpskem svetu, na severnem Primorskem, v Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju ter v Zasavju.

Konec tedna je bilo v gorah precej sončno, marsikje je pihal okrepljen veter severnih smeri. Na izpostavljenih mestih je odnašal sneg in gradil snežne zamete, opasti in klože, ki so predvsem na južnih pobočjih. V visokogorju je na grebenih spihal sneg vse do trdne podlage, ponekod celo do kopnega. V bolj zatišnih legah se je zaradi nekoliko toplejšega vremena snežna odeja hitreje preobražala in se je bolje sprijela s starejšimi plastmi. Snežne razmere so mešane. Kar nekaj je še pršiča, zaradi vpliva vetra in sonca se je začela pojavljati skorja. Ob izrazitejši otoplitvi se bo sneg predvsem na osončenih legah v sredogorju in nižjih hribih ojužil in se začel hitreje preobražati, v visokogorju bo ta proces počasnejši. Pričakovati je, da se bo nevarnost snežnih plazov v drugi polovici tedna zmanjšala, na grebenih pa se bo povečala nevarnost zdrsa, še opozarjajo na Arsu.