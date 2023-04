Planinci obtičali v bivaku pod Skuto, reševanje se nadaljuje

V nedeljo so imeli gorski reševalci veliko dela. Uspešno so sklenili zahtevno reševanje gornikov, ki jih je pod Malo Mojstrovko odnesel plaz, s helikopterjem so se skušali prebiti tudi do planincev, ki so obtičali v bivaku pod Skuto, a jim ni uspelo in akcijo danes nadaljujejo, rešili pa so še dva planinca, ki sta zašla na Konjskem.

Kot je danes objavila Uprava RS za zaščito in reševanje, je poskušala dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik s helikopterjem Slovenske vojske do planincev, ki so obtičali v bivaku pod Skuto, dostopiti že v nedeljo po 15. uri, a ji zaradi neugodnih vremenskih razmer ni uspelo. Helikopter se je zato vrnil v dolino in bo reševalno akcijo nadaljeval danes.

Gorski reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana pa so v nedeljo po 12. uri uspešno pomagali planincema, ki sta zašla na Konjskem v občini Gorje. Našli so ju nepoškodovana in ju pospremili v dolino.

Fotografija nedeljskega helikopterskega reševanja pod Malo Mojstrovko. FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije

V nedeljo je sicer najbolj odmevala sedemurna reševalna akcija sedmih planincev, ki jih je dopoldne pod Malo Mojstrovko presenetil plaz. Pet jih je odnesel, pri čemer so bili trije huje poškodovani, dva pa lažje. Huje poškodovane, gre za poškodbe rok, nog, v enem primeru pa glave in prsnega koša, so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico in naj ne bi bili v smrtni nevarnosti.

Vremenska napoved za gorski svet

Danes bo povečini sončno, čez dan se bodo razvili kopasti oblaki in nekateri vrhovi bodo sredi dneva in popoldne v oblakih, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Pihal bo šibek severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva od 0 do 3, na 2500 metrih pa okoli -5 stopinj Celzija.