Plaz je bil usoden za moškega, ki je zlagal drva

Včerajšnji plaz nad lokalno cesto iz Zatolmina proti planini Polog v občini Tolmin je bil usoden za moškega, ki je zlagal drva. Kot so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, je plaz v celoti porušil tudi bližnji leseni objekt in skladovnico drv v neposredni bližini ter 66-letnega moškega.

Slabo uro po usodnem plazu so ga gorski reševalci GRS Tolmin, gasilci PGD Tolmin, policisti PP Tolmin, pripadniki civilne zaščite in reševalci NMP ZD Tolmin našli zasutega pod skladovnico drv, ki so ležala na robu plazu ob cesti, vendar omenjeni moški ni kazal znakov življenja, smrt so kasneje potrdili zdravniki.

O tragični nesreči je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe in delovnega inšpektorja, ki si je ogledal kraj tragičnega dogodka. Vzrok sprožitve plazu bo znan po opravljenem ogledu geologa.

Prav tako se je zaradi sprožitve plazu večja skala zakotalila po brežini na parkirišče Tolminskih korit; nihče ni bil telesno poškodovan.

Novogoriški kriminalisti z ogledom in z zbiranjem obvestil niso ugotovili morebitnih elementov uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

Omenjena lokalna cesta med Zatolminom proti planini Polog je do nadaljnjega zaprta, prav tako je zaradi nevarnosti padajočega kamenja oz. nevarnosti dodatne sprožitve plazu zaprta cesta Tolminska korita–Čadrg.

FOTO: PU Nova Gorica

Po doslej znanih informacijah je bila nekaj minut pred 11. uro policija obveščena, da se je nad lokalno cesto iz Zatolminom proti planini Polog sprožil večji plaz. 26-letni voznik bagra in voznik tovornega vozila sta tik pred nesrečo čistila cesto oziroma odvažala večjo količino kamnitega materiala s podora ob vozišču. Pred dobrima dvema tednoma se je namreč s kamnite brežine na omenjenem območju odlomila večja skala in navzdol je zgrmelo več kubičnih metrov manjšega kamnitega materiala. Vzdrževalci ceste so večjo skalo takrat razbili z delovnim strojem in kamniti material odložili ob vozišču ter tako omogočili prevoznost ceste.

Med včerajšnjim izvajanjem del oziroma okoli 10.50 pa se je sprožil večji plaz, ki se je odtrgal s strme brežine približno sto metrov nad cesto. Voznik tovornjaka je pravočasno zaznal premikanje brežine in sunkovito zapeljal v smeri planine Polog in se izognil, da bi plaz odnesel vozilo s ceste; del plazu je sicer zadel zadnji del tovornjaka in ga poškodoval. Plaz pa je zadel tudi delovni stroj in ga prevrnil po brežini pod cesto, kjer se je po približno stotih metrih prevračanja po strmi brežini ustavilo ob bližnjih drevesih. Med prevračanjem je iz kabine bagra padel voznik in se predvidoma lažje poškodoval. Kasneje je poiskal zdravniško pomoč v ZD Tolmin, kjer je bil po nudeni zdravniški oskrbi odpuščen v domačo nego.