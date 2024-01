Pri Tolminskih koritih zemeljski plaz usoden za enega človeka

Na območju Tolminskih korit se je danes dopoldne utrgal plaz in zasul dva človeka. Po poročanju MMC se je skalni podor sprožil, medtem ko so delavci urejali brežino reke Tolminke na območju, kjer se je skalni podor sicer zgodil že pred dnevi.

Kot je za Delo povedal vodja intervencije Miha Vencelj, vodja intervencije, sicer pa vodja strokovne službe v Gasilski zvezi (GZ) Tolmin, je splazelo najmanj tisoč kubičnih metrov materiala. »Plaz se je utrgal nad deloviščem in ogrozil dva človeka. Enemu se je uspelo rešiti, je lažje poškodovan, za drugega je bil plaz usoden.«

Gasilci so, kot je še dodal Vencelj, intervencijo zaključili, ogled kraja dogodka s strani drugih strokovnih služb še poteka.

Na Policijski upravi (PU) Nova Gorica so vest o nesreči prejeli nekaj minut pred 11. uro dopoldne. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, »je dela na omenjenem območju izvajal delavec s kopačem, med izvajanjem del pa se je sprožil plaz. Delavcu se je uspelo pravočasno rešiti iz omenjenega delovnega stroja, plaz pa je zasul moškega, ki je bil v bližini. Kasneje so ga reševalci našli in izvlekli izpod plazu, vendar moški ni kazal znakov življenja. Njegovo smrt je potrdil zdravnik ZD Tolmin.«

Zaprt dostop do Tolminskih korit

Na občini Tolmin so na družbenem omrežju facebook zapisali, da sta »zaradi zemeljskega plaza v pobočju nad lokalnima cestama Zatolmin-Polog in Zatolmin-Čadrg obstaja velika nevarnost nadaljnjega padanja kamenja in drsenja zemljine, cesti po odredbi poveljnika občinskega štaba civilne zaščite Mihe Venclja do preklica zaprti za ves promet. S tem je zaprt tudi dostop do turistične točke Tolminska korita.«

11. januarja se je na lokalni cesti med Zatolminom in Čadrgom utrgala ogromna skala in odnesla večji del cestišča na dobrih 10 metrov dolgem odseku. V naslednjih dneh so na tem delu odstranjevali nanešeni material s cestišča, nato pa se je izvajalec lotil širjenja ceste.

Tolminska korita je skupno ime za korita Tolminke in Zadlaščice, ki so ena najveličastnejših naravnih znamenitosti na Tolminskem in tudi ena najbolje obiskanih.