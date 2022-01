Po dolenjski avtocesti vozil avtobus brez enega kolesa

Prometne policiste so vozniki ponoči obvestili, da po dolenjski avtocesti vozi avtobus, ki mu na eni osi manjka eno kolo. Ko so ga ustavili, 32-letni voznik s Kosova ni znal zadovoljivo pojasniti, zakaj nima kolesa. Oglobili so ga in vozilo izločili iz prometa, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Avtobus brez kolesa. FOTO: PU Novo mesto

Večjemu avtobusu, ki je bil sicer med vožnjo prazen, je manjkalo levo kolo na eni izmed zadnjih dveh osi. Zaradi kršitev zakona o motornih vozilih so policisti vozniku izrekli 400 evrov kazni, postopek pa bodo uvedli tudi proti pravni osebi, pri čemer je predpisana globa 2000 evrov, so še sporočili.