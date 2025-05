Po kar trinajstih letih se sojenje ni premaknilo

V nadaljevanju preberite:

Kako je Bevcu uspelo, da trinajst let ni pristopil k predobravnavnemu naroku, čeprav je v vmesnem času imel odprtih več postopkov na hrvaških sodiščih? Za Bevca naj bi tožilstvo leta 2012 predlagalo pripor, s katerim se je prvostopenjsko sodišče strinjalo – višje sodišče pa je razveljavilo sklep in Bevc je lahko normalno živel na Hrvaškem s partnerico, ki je zadnja objavila kakšno aktualno Bevčevo fotografijo na instagramu. Kot je bilo mogoče sklepati iz pojasnila sodnice, jim je uspelo obtoženemu vročiti poziv na predobravnavni narok po naključju, saj je Bevca pred časom najprej ustavila hrvaška policija med kontrolo prometa, Bevc naj bi jim povedal, kje dejansko živi, in na tem naslovu tudi prevzel sodno pisanje o njegovih finančnih obveznostih. »Vesela sem bila, da je bilo vročeno,« je opisano sklenila sodnica Urška Čebela.