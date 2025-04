Nadomestila za brezposelnost prejemali tudi mrtvi in še ne rojeni

Oddelek za učinkovitost vlade (DOGE), ki ga vodi Elon Musk, je razkril nepravilnosti v sistemu izplačil nadomestil za brezposelne osebe. Odkrili so na tisoče primerov, kjer so prejemniki nadomestil za brezposelnost bili starejši od 115 let, mlajši od pet let ali so imeli rojstne datume v prihodnosti, poroča New York Times.

Musk je na platformi X zapisal: »Vaš denar iz davkov je šel za plačilo goljufivih zahtevkov za brezposelnost za lažne ljudi, rojene v prihodnosti! To je tako noro, da sem moral prebrati večkrat, preden sem dojel, kaj se dogaja.«

Med najbolj presenetljivimi primeri je bil posameznik, ki je prejel kar 41.000 dolarjev socialnih nadomestil, njegov rojstni datum pa je bil naveden v letu 2154. Muskova ekipa je primere označuje kot verjetno lažne ljudi, a kot navaja omenjeni časopis, je situacija verjetno bolj zapletena, kot se zdi na prvi pogled.

Nepravilnosti naj bi se se začele pojavljati na začetku pandemije, ko se je število Američanov, ki so zaprosili za nadomestila za brezposelnost, močno povečalo. Program nujne pomoči, ki je bil sprejet v prvem mandatu predsednika Trumpa, naj bi bil zelo dovzeten za goljufije, pri čemer je imelo kar 15 odstotkov zahtevkov elemente goljufije, pogosto z uporabo ukradenih identitet.

Da bi zaščitilo žrtve kraje identitete, je ameriško ministrstvo za delo spodbudilo državne agencije, ki upravljajo nadomestila za brezposelnost, da ustvarijo »psevdo zahtevke«. Ti zahtevki so bili zasnovani tako, da so resnične primere goljufij povezali z izmišljenimi osebami, kar je omogočilo sledenje goljufijam.

Tako so bile ustvarjene nerealne evidence, kot so prejemniki nadomestil, stari več kot 115 let, ali tisti z rojstnimi datumi v prihodnosti. Namen teh evidenc je bil ohranjanje podatkov o goljufijah, hkrati pa zaščita pravih identitet. Muskova ekipa je tako verjetno odkrila že znane goljufije, ki so bile dokumentirane na ta način, poroča NYT.