Po padcu z vodnega tobogana umrla triletnica

V mestu Lopar na hrvaškem otoku Rab je v torek z vodnega tobogana padel otrok. Zaradi resnosti poškodb so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reki, a je kljub zdravniški pomoči umrl, policijsko poročilo povzemajo hrvaški mediji.

Po navedbah policije je bila žrtev iz Nemčije, in sicer triletna deklica, ki je med spustom zdrsnila iz očetovih rok in padla s tobogana z velike višine na betonska tla, poroča Index.hr.

Policija zagotavlja, da bo v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami in institucijami preučila okoliščine in dejstva v zvezi s smrtjo otroka. V intervenciji so sodelovali tudi gasilci.

Lastnik vodnega parka Aquagan na območju Rajske plaže, kjer je prišlo do tragičnega dogodka, okoliščin ni želel komentirati, prav tako zaenkrat še ni znano, ali je bil tobogan skonstruiran za uporabo v spremstvu otrok in ali so upoštevali vse varnostne predpise.