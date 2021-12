Po sporu naj bi prijel za nož

Dvajsetletni Nizozemec Anthonie Johannes Brian Boerkamp je na današnjem predobravnavnem naroku zavrnil očitke tožilstva za poskus uboja državljana Severne Makedonije 17. julija malo pred peto uro zjutraj. »Ne počutim se krivega,« je dejal pred petčlanskim sodnim senatom.

Tisto noč sta se obtoženi in njegov nizozemski prijatelj pred enim od portoroških nočnih lokalov zapletla v spor z Makedoncem. Med prerekanjem in domnevnim prerivanjem se je prepir stopnjeval tako daleč, da je 20-letni Nizozemec iz žepa potegnil nož in z njim pod desno ključnico zabodel Makedonca. Očividci so poklicali policiste, ki so na kraju našli le ranjenca. V izolski bolnišnici so ugotovili, da nož ni prodrl zelo globoko in so poškodbo okvalificirali kot lažjo.



Policisti so Nizozemca, ki naj bi bila pri nas na počitnicah, hitro našli in obema odvzeli prostost, dokler ni bilo jasno, kateri od njiju je zabodel oškodovanca. Po zaključenem postopku so Boerkampa ovadili za poskus uboja, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Pravosodni policisti so ga danes pripeljali vklenjenega z verigami na rokah in nogah ter mu tudi med narokom niso sneli lisic z nog. Šlo naj bi za nevarnega mladeniča, ki naj bi na Nizozemskem kljub mladosti zagrešil veliko hudih kaznivih dejanj, a z branjem izpisa iz kazenske evidence njegov zagovornik Aljoša Štampar Strojin ni soglašal. »Listina ne izpolnjuje predpisane oblike in je tudi po svoji sestavi zagovorniku deloma nerazumljiva«.

Tožilka Vesna Medica je predlogu odvetnika, da se iz sodnega spisa izloči izpisek iz kazenske evidence, saj da gre za zapis dogodkov, ko je bil obdolženi še mladoleten ali kvečjemu mlajši polnoletnik, nasprotovala. »Opozorila pa bi, da izpisek vsebuje več obsodb, in sicer za dejanja, ko je bil obdolženi že polnoleten. Pri vseh obsodbah je tudi navedeno, kdaj je bilo kaznivo dejanje izvršeno.« Drugačnega izpisa prek mednarodnega zaprosila pa da sploh ni mogoče pridobiti.

Tožilstvo je predlagalo imenovanje izvedenca oziroma dopolnitev mnenja izvedenca medicinske stroke, ki bi lahko opisal nastanek poškodbe ob predpostavki, da sta si obdolženi in oškodovanec stala nasproti in ob upoštevanju smeri poteka vbodnega roba poškodbe. Zagovornik pa je predlagal, da sodišče imenuje izvedenca psihiatra, ki naj oceni, v kakšnem stanju je bil obtoženi v času dogodka ob upoštevanju njegove alkoholiziranosti. Sojenje naj bi se začelo januarja.