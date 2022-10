Pogrešanega 66-letnega planinca našli mrtvega

Iz kranjske policije uprave so sporočili, da so bili kranjskogorski policisti okrog polnoči obveščeni, da prijatelji pogrešajo 66-letnega planinca, državljana Srbije, ki se je oddaljil od skupine, ki je hodila iz smeri Staničeve koče v smeri Begunjskega vrha in Cmira proti dolini Vrat.

Že v nočnem času je stekla iskalna akcija v katero so bili vključeni pripadniki GRS Mojstrana in policisti, v jutranjem času pa tudi vodniki reševalnih psov in helikopter policije. Pogrešani je bil najden mrtev na območju Cmira proti Vratom, na višini 1400 metrov, so sporočili s policije. Okoliščine kažejo, da je zaradi noči zgrešil pot in padel čez skalnato polico približno 20 do 25 metrov globoko. 66-letnik je bil ustrezno opremljen, tuja krivda pa je izključena.