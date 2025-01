Policija preiskuje pretep v Piranu

Policisti Policijske uprave (PU) Koper preiskujejo okoliščine pretepa več oseb v Piranu s konca decembra, v katerem so bile poškodovane štiri osebe. Po poročanju medijev so bili v pretep vpleteni tudi člani družine poslanke SD Meire Hot. Ta v incident ni bila vpletena in se odločno distancira od vseh oblik nasilja, so v odzivu zapisali v SD.

Konec decembra so policisti Policijske uprave (PU) Koper zvečer obravnavali pretep med več osebami. Poškodovane so bile štiri osebe, pri čemer so 52-letnega moškega iz Pirana in 51-letnega moškega iz Celja z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Oba sta bila lažje poškodovana in sta podala prijavo, so navedli na PU Koper.

Policisti so opravili več preiskovalnih dejanj, intenzivno zbirajo obvestila in še ugotavljajo vse okoliščine. Preiskujejo pa sum storitve kaznivega dejanja nasilništva in kaznivega dejanja povzročitve lahke poškodbe, so sporočili s PU Koper.

Po poročanju medijev naj bi bili v pretep vpleteni člani družine poslanke SD in podpredsednice DZ Meire Hot. V SD so ob tem zagotovili, da poslanka ni bila vpletena v incident. »V zvezi z incidentom niti poslanka niti člani njene družine niso bili zaslišani s strani policije,« so zatrdili v SD.

Poslanka se odločno distancira od vseh oblik nasilja in ostro obsoja vsakršno dejanje, ki ogroža varnost in dobrobit posameznikov, so zapisali v SD. Dodali so, da bo Hot »še naprej delovala v skladu s svojimi načeli, da bi prispevala k boljšemu in pravičnejšemu družbenemu okolju«.