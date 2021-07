Policist je mladoletnikom delil klofute

V nadaljevanju preberite:

Banfi je septembra 2016 za hrpeljskim vaškim domom izsiljeval izjave, je prepričano sodišče. Ko je tam namreč po letu in pol intenzivnih preiskav le našel vsega 0,36 grama trave, a ne pri oškodovancih, ki so se tam družili, ampak na tleh, je, da bi izvedel, čigava je trava, uporabil silo in grožnjo. Enega od mladoletnikov je tako povlekel, da mu je strgal pulover oziroma zgornji del trenirke, ga s policijsko svetilko udaril v predel trebuha, drugega je z njo dregnil v rebra. Tam naj bi trojici s črno rokavico delil klofute, da so bili vsi rdeči v obraz, enemu so se na trupu menda poznale sledi policijske svetilke, bolelo jih je in zaradi njegovih groženj, da jih bo pretepel, so bili travmatizirani.