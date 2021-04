Policisti obravnavajo smrt 87-letnice in 85-letnika na območju Cerknice

Policiste s Policijske uprave Ljubljana so včeraj nekaj po 6. uri obvestili o sumljivi smrti na območju Cerknice. Na kraju so odkrili trupli 87-letne ženske in 85-letnega moškega.



Smrt pokojnih je nastopila kot posledica zadušitve, je danes sporočila predstavnica policistov Aleksandra Golec. Zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja uboja in nato samomora še poteka in bo o vseh znanih okoliščinah obveščeno pristojno državno tožilstvo.

