Policisti ustavili voznika šolarjev, ki je bil pod vplivom alkohola

Dravograjski policisti so danes zjutraj pri poostreni kontroli prevozov šolskih otrok na območju Policijske postaje Dravograd ustavili voznika, ki je prevažal šoloobvezne otroke. Bil je pod vplivom alkohola, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,2 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Vozniku so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in izrekli globo. Vozilo so izločili iz prometa. Podjetje, ki se ukvarja s prevozi otrok v šolo, je šolarjem uredilo nadomestni prevoz, so še dodali pri PU Celje.