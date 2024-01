Preiskava zoper domnevne morilce spet uvedena

Potem ko so zaradi več bistvenih kršitev kazenskega postopka razveljavili sklep o uvedbi preiskave za domnevne likvidatorje 35-letnega Ljubljančana Danijela Božića, ki naj bi mu zahrbtno in brutalno vzeli življenje, je bila več kot štiri leta po zločinu proti njim ta znova uvedena.

Prestrežena komunikacija med člani razvpitega kavaškega klana naj bi sicer ponudila odgovor na vprašanje, zakaj je moral umreti Božić. V noči na 25. oktober 2019 je iz kavaškega skladišča na Gorenjskem namreč izginil poldrugi milijon evrov vreden kokain, ki je pripadal klanu. Njegovi črnogorski šefi so zahtevali glave tistih, ki so jih osumili kraje. Omenjali so »Čoravega [vzdevek Žarka Tešanovića], Božića, malega Šolajo, Mančića« in še eno osebo.

Trije so pokojni

Trije od teh so zdaj pokojni. Dvajsetletnega Blejčana Davida Šolajo so leta 2019 likvidirali v Španiji, 34-letnega Ljubljančana Igorja Mančića pred letom sredi Ljubljane, Božića pa leta 2019 na Gorenjskem. Medtem ko glede Šolajeve in Mančićeve smrti preiskovalci zločinov bolj ko ne tavajo v temi, je torej znano, kdo naj bi bili Božićevi krvniki. Ti naj bi ga odpeljali v neznano, njegovo truplo pa so 1. decembra pripadniki posebne policijske enote odkrili zakopano v gozdu pri Okroglem.

Iz zemlje je molela le roka s pokrčenimi prsti. Grob, ki so ga za Božića skopali krvniki, je bil dolg 130 in širok 90 centimetrov, globok pa od 25 do 50 centimetrov. V njem so poleg trupla našli nekaj tulcev kalibra 7,65 milimetra. Vidne poškodbe so opazili na glavi, oči je imel prelepljene z lepilnim trakom. V bližini groba so odkrili lopati brez ročaja, šest praznih plastičnih embalaž varikine in prazno embalažo cevosana, s katerima so polili truplo. Obdukcija je pokazala, da so bile za žrtev umora usodne poškodbe glave in možganov, ki ji jih je eden od storilcev povzročil s težkim krampom, dolgim najmanj 17 centimetrov. Pred smrtjo so Božića mučili in štirikrat ustrelili v telo, živ je moral gledati, kako mu kopljejo grob.

Obsojena zaradi ugrabitve

Maja lani je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču v tej zadevi izdan sklep o uvedbi preiskave zoper osem osumljencev. A je po pritožbah nekaterih odvetnikov tričlanski senat sodišča sklep razveljavil zaradi več bistvenih kršitev kazenskega postopka. Preiskovalna sodnica naj bi se denimo sklicevala na nekatere dokaze, ki pa so bili na sojenju Bojanu Stanojeviću in Klemnu Kadivcu zaradi Božićeve ugrabitve pred koprskim sodiščem kot nezakoniti izločeni iz sodnega spisa. Tam sta bila zaradi protipravnega odvzema prostosti Božiću in poskusa tega dejanja v škodo Tešanovića oba obsojena, Kadivec na šest let in pet mesecev zapora, Stanojević pa na štiri leta in devet mesecev zapora.

Preiskovalni sodnici je tričlanski senat zatem naložil, naj zadevo znova temeljito preuči in odloči, ali bo zoper osumljene uvedena sodna preiskava ali ne. In zdaj se je po informacijah Večera sodnica Irena Topolšek vnovič odločila, da se preiskava uvede. Sklep še ni pravnomočen, obramba obtoženih se lahko zoper njega spet pritoži.