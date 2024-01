Domnevni vodja kriminalne celice nespodoben za sojenje

V nadaljevanju preberite:

Na enem od največjih in tudi najbolj odmevnih sojenj pri nas, in sicer v zadevi slovenske celice kavaškega klana, ki traja že eno leto, se je nepričakovana zapletlo. Za Klemna Kadivca, ki naj bi po prepričanju tožilstva vodil omenjeno celico, je namreč sodni izvedenec za psihiatrijo Peter Pregl neuradno ugotovil, da je nesposoben za spremljanje glavne obravnave.

Kadivcu tako že od prejšnjega tedna ne sodijo. Kot nam je uspelo neuradno izvedeti, saj je njegovo več kot eno uro dolgo pričanje potekalo za zaprtimi vrati, je izvedenec zanj ugotovil, da se ne more več učinkovito pripravljati na branjenje pred tožilskimi očitki. Sodišče je po naših podatkih tudi že naročilo izdelavo dodatnega izvedenskega mnenja. In to pri strokovnjakinji za diabetologijo.