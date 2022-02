Pri nas tovrstnega zdravljenja niso mogli zagotoviti

V nadaljevanju preberite:

Načrte zakoncev, da bi si ustvarila družino in skupaj dočakala starost, je grobo prekinila diagnoza, ki so jo takrat 35-letniku postavili pred dobrimi šestimi leti, ko so mu diagnosticirali glioblastom, zelo agresiven možganski tumor. Na nevrološki kliniki ljubljanskega kliničnega centra (UKC) so mu povedali, da je neoperabilen. Predlagali so mu biopsijo za potrditev diagnoze, mu predvideli še približno pol leta življenja in ponudili paliativno oskrbo. S svojci je nemudoma poiskal pomoč v Nemčiji, kjer so ga operirali in mu omogočili, da je življenje užival še 19 mesecev.