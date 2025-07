Pri porodu doma umrl novorojenček, policija ni našla znakov kaznivega dejanja

V občini Gornja Radgona je v začetku prejšnjega tedna pri porodu doma umrl novorojenček, ob zapletih so sicer posredovale tudi intervencijske službe, a so ob prihodu lahko le še potrdile smrt novorojenčka, so poročali mediji. Na Policijski upravi (PU) Murska Sobota so za STA pojasnili, da dogodek nima znakov kaznivega dejanja.

Po poročanju Slovenskih novic naj bi se to zgodilo na domačiji na Plitvičkem Vrhu, nedaleč od glavne državne ceste med Gornjo Radgono in Mariborom, kjer sta živela Nemca.

Kot so še pojasnili na PU Murska Sobota, so bili o smrti novorojenčka pri rojstvu na domu obveščeni minuli torek. Policisti in kriminalisti so na kraju dogodka zbrali obvestila, opravili ogled kraja ter o vseh ugotovitvah sproti obveščali dežurnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Ta je za razjasnitev vzroka smrti odredil sodno obdukcijo.

»Na podlagi do zdaj zbranih podatkov dogodek nima znakov kaznivega dejanja, zato bodo kriminalisti PU Murska Sobota po vseh zbranih obvestilih o svojih ugotovitvah podali poročilo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti,« so še zapisali policisti.