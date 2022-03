Pričala bo psihiatrinja

Tožilstvo Gregorju Ducmanu očita, da je marca lani na grozovit in zahrbten način z večjim kuhinjskim nožem umoril svojo mater ter poskušal umoriti tudi očeta. Izvedenca psihiatrične stroke imata o prištevnosti Ducmana diametralno različno mnenje, zato je senat celjskega okrožnega sodišča odločil, da bodo zaslišali psihiatrinjo Valentino Winkler Skaza. Ta je obtoženca pregledala na dan umora in poskusa umora ter ni ugotovila psihične motnje in blodenj.

Gregorju Ducmanu tožilstvo očita, da je mater napadel nepričakovano in nepripravljeno malo pred pol šesto uro zjutraj doma v Zalogu pri Šempetru. S kuhinjskim nožem jo je zabadal v predel glave, vratu in prsnega koša ter ji prizadel več ureznin in vbodnih ran, najhujša pa je bila rana, ki ji je poškodovala pljučno krilo. Napadel je tudi očeta, ki je dobil tri ureznine na hrbtu, brez pomoči sosedov pa verjetno ne bi preživel. Ducman je že v preiskavi razlagal o demonih, ki naj bi ga obkrožali, razlagal je, da mu je mama pošiljala negativne signale in da se je ukvarjala z magijo. V zagovoru na sodišču ni pojasnil, zakaj je napadel mater, in spet razlagal o izganjanju demonov.

Ducman je imel precej težav s prepovedanimi drogami, starša sta mu plačala zdravljenje v komunah, kasneje je šel tudi v Indijo v ašram. Po mnenju Ducmanove zagovornice Rosvite Gabrilo naj bi bila prav zloraba drog težava pri obtožencu. Tudi zato je predlagala angažiranje novega izvedenca, kot je pojasnila na včerajšnji obravnavi: »Glede na to, da sta si bila izvedenca nasprotna, ali dolgotrajna uporaba amfetaminov po odtegnitvi lahko povzroči psihozo, predlagam izvedenca, ki se v klinični praksi ukvarja z odvisnostmi. Novi izvedenec pa bo moral na podlagi kliničnih izkušenj upoštevati tudi, kaj se zgodi pri prvem obisku psihiatra, kaj kasneje in ali lahko že pri prvem obisku ugotovimo, ali je psihoza pri pacientu prisotna ali ne. Nepojasnjeno je tudi ostalo, kakšen vpliv je imela poleg drog tudi diagnosticirana okvara možganov, za katero je dr. Peter Pregelj rekel, da ga preseneča glede na starost obtoženca.«

Sodni senat novega izvedenca (še) ni angažiral, sledil je predlogu okrožne državne tožilke Marije Sladič, da naj zaslišijo dežurno psihiatrinjo Winkler Skaza. Ta je namreč pregledala Ducmana na dan umora. Prav na podlagi njenega izvida sta psihiatra Bojana Avguštin Ahčin in Peter Pregelj pripravila vsak svoje izvedensko mnenje. Težava je le, ker sta mnenji nasprotni. Avguštin Ahčin, ki je prva izdala mnenje, vztraja, da je bil Ducman neprišteven, pri njem je ugotovila več sočasnih osebnostnih motenj, tudi duševno motnjo. Pregelj pa trdi, da je bil Ducman zmanjšano prišteven in da nima psihične motnje. Sojenje se bo nadaljevalo aprila.