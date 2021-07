Prijeli so ga po skoraj dveh desetletjih bega

V nadaljevanju preberite:

Po 19 letih se je očitno končal beg za razvpitega roparja Krekove banke v Celju, 45-letnega Danijela Borojevića iz Bistrice pri Tržiču. Po poročanju občil iz Republike Srbske so ga v četrtek aretirali policisti v Banjaluki, potem ko so med postopkom legitimiranja ugotovili, da je za njim naša država razpisala iskanje.



»Dragi Danijel, poskušali smo vzpostaviti stik s teboj, a nam nikoli nisi odgovoril. Zate imamo nekaj posebnega.« To pomenljivo sporočilo so 45-letnemu Danijelu Borojeviću pred nekaj leti namenili slovenski policisti v okviru Europolove akcije Policija vas želi doma.