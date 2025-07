Primorska avtocesta zaprta zaradi nesreče

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, poroča portal Promet.si. Zastoj je bil ob 18. uri daljši od 12 kilometrov, pot je bila daljša za približno 40 minut.

Med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani pa je zaradi nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Voznikom osebnih vozil priporočajo, naj se izognejo avtocesti in naj namesto po njej do nadaljnjega raje vozijo po regionalni cesti, čeprav je zastoj nastal tudi tam.

Do nesreče je prišlo, ko je voznik osebnega vozila, zaradi neprilagojene hitrosti, trčil v motorista, ki je po voznem pasu na vrhniškem klancu vozil pred njim. Motorist in sopotnica sta pri tem padla po vozišču, motorno kolo pa je odbilo v tovorno vozilo na pasu za počasna vozila.

Pri tem se je motorist lažje, potnica na motorju pa huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Voznik osebnega vozila je po nesreči, ne da bi nudil pomoč poškodovancema, odpeljal v smeri Kopra. Policisti so ga izsledili in ustavili na območju Divače. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 0,97 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu odredili strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.

Na primorski avtocesti je proti Kopru nastal daljši zastoj, ki sega vse do Ljubljane. Zastoj je tudi na regionalni cesti, poroča prometnoinformacijski center.