Ropal je menda v Ljubljani, lisice pa so mu nataknili v Salzburgu

Z deželne policije v Salzburgu so sporočili, da so v ponedeljek aretirali 40-letnega državljana Hrvaške, za katerim je bil razpisan evropski nalog za prijetje in predajo Sloveniji. Viri so nam potrdili, da se je v primežu avstrijskih policistov znašel Marjan Tipurić, ki je pred štirimi leti skupaj z rojakom Ivanom Števuro oropal poslovalnico Zlatarne Celje v središču prestolnice na Wolfovi ulici.