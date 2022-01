S pomočjo Europola preprečili sedemmilijonsko oškodovanje državnega proračuna

Policija in Finančna uprava (Furs) sta s pomočjo francoskih varnostnih organov in Europola uspešno zaključili eno najobsežnejših akcij na področju nezakonite proizvodnje s tobačnimi izdelki v Sloveniji doslej. Razkrili so mednarodno hudodelsko združbo, ki je na območju Slovenije nezakonito proizvajala tobačne izdelke in jih tihotapila po Evropski uniji, glavni ciljni trg pa je bila Francija.

Zaseženih je bilo več kot 17 ton tobaka v zdrobljenih listih, več kot 21 ton drobno rezanega tobaka, stroji ter drug material za nezakonito proizvodnjo. Preprečili smo za 6,8 milijona evrov oškodovanja državnega proračuna, javljajo s Fursa.

Iz Slovenije nezakonito po EU

Zaključne preiskovalne aktivnosti so del širše preiskave, ki je od leta 2020 potekala v Franciji. Francoski varnostni organi so preiskovali mednarodno hudodelsko združbo, ki je iz Slovenije in Poljske na njihovem območju zaradi nadaljnje nezakonite prodaje dostavljala ponarejene cigarete. Pri tem so ugotovili, da so najmanj štiri dostave v skupni teži 30 ton cigaret dostavili člani te združbe iz Slovenije s tovornimi vozili slovenskih podjetij.

Policija in Furs sta zasegla: 17 ton tobaka v zdrobljenih listih

več kot 9 ton drobno rezanega tobaka

29 milijonov filtrov za cigarete

2 stroja za drobno rezanje tobaka

stroj za drobljenje tobačnih listov

stroj za izdelavo cigaret

10 ton cigaretnih škatel

viličar

elektronske naprave

dokumentacijo

O tem so obvestili slovenske varnostne organe in prek pristojnega francoskega tožilstva in sodišča na slovenske pravosodne organe – Specializirano državno tožilstvo Okrožno sodišče v Mariboru – naslovili več evropskih preiskovalnih nalogov.

Obširna akcija mednarodnih razsežnosti

Okrožno sodišče v Mariboru je izdalo več odredb za izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov, na podlagi katerih so kriminalisti sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave zbirali dokaze o navedenih kaznivih dejanjih. Pri tem so v tesnem sodelovanju s Fursom zaznali lokacije, za katere je obstajal sum, da v njih skladiščijo in nezakonito proizvajajo tobačne izdelke. Na podlagi odredb za hišne preiskave Okrožnega sodišča v Mariboru so bile v tem tednu izvedene zaključne preiskovalne aktivnosti in opravljene hišne preiskave na 11 naslovih na območju Policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana.

Državo bi oškodovali za 6,8 milijona evrov

V hišnih preiskavah so odkrili dva nezakonita proizvodna obrata tobačnih izdelkov. V skupni preiskavi hudodelske združbe sta policija in Furs 25. januarja po prvih podatkih zasegla več kot 26 ton tobaka, filtre za cigarete, stroje za obdelavo tobaka in izdelavo cigaret, cigaretne škatle ter elektronske naprave in dokumentacijo.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi, pa od treh do dvanajstih let.

Na črnem trgu, kamor so bili izdelki namenjeni, bi s prodajo cigaret, izdelanih iz skupne količine zaseženega tobaka, pri hudodelski združbi državni proračun prikrajšali za okoli 6,8 milijona evrov, skupno pa bi s prodajo navedenih tobačnih izdelkov pridobili protipravno premoženjsko korist v višini okrog 11,6 milijona evrov.

Na podlagi evropskega naloga za prijetje so v Sloveniji in na Hrvaškem prijeli dva člana mednarodne organizirane hudodelske združbe. Na podlagi izvedenih aktivnosti so bili zbrani dokazi za kazniva dejanja, ki jih obravnavajo francoski pravosodni organi, v preiskavi pa so bili zaznani tudi razlogi za sum, da so člani hudodelske združbe izvrševali kazniva dejanja davčne zatajitve po 249. členu kazenskega zakonika (KZ-1). S tem v zvezi mariborski kriminalisti še naprej zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi, pa od treh do dvanajstih let.