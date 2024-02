S ponvijo in nožem nad moža

Na novogoriškem okrožnem sodišču je bil danes predobravnavni narok zoper obtoženo poskusa uboja moža 1. oktobra lani v Novi Gorici. Obtoženka je od takrat v hišnem priporu. Čeprav je krivdo za kaznivo dejanje priznala, sodnica Tamara Birsa njenega priznanja ni sprejela. Tožilka je zahtevala izločitev sodnice.

Do dogodka je prišlo v stanovanju, ko je žena v močno opitem stanju napadla in poškodovala moža. Med prepirom ga je najprej opraskala po licu, nato dvakrat udarila s ponvijo, potem pa vzela nož in zamahnila proti njemu. Ob tem ga je zadela v predel dimelj, kjer mu je poškodovala veno. Zaradi močne krvavitve ga je pri življenju ohranila le hitra zdravniška pomoč.

Želela le, da bi med prepirom ostal tiho

FOTO: Igor Mali/Slovenske novice

Na današnjem predobravnavnem naroku je obtožena povedala, da moža, s katerim sta poročena 20 let, ni želela poškodovati, temveč je želela le, da bi med prepirom ostal tiho, poroča STA. »Moža ljubim in mu nikoli nisem želela vzeti življenja,« je ob priznanju krivde večkrat povedala. Tudi sicer sta v sodni dvorani sedela drug poleg drugega, mož ji je ob celotnem dogajanju pomagal.

Sodnica njenega priznanja ni sprejela, ker je potrebno po njenih besedah določene stvari še razjasniti. Zagovornica obtožene Kati Mininčić je povedala, da so že na koprskem višjem sodišču poskušali prekvalificirati kaznivo dejanje iz poskusa uboja v milejšo obtožbo napada s telesno poškodbo, a jim to ni uspelo.

Prav tako višji sodniki niso imeli posluha pri predlogu za odpravo hišnega pripora, čeprav je obtožena, ki ji je bil hišni pripor odrejen, ker naj bi bila nevarna za okolico, ves čas pripora redno delala. Mininčić je ob tem poudarila, da je bila mogoče nevarna le možu, vendar se je niti ta ne boji.

Težave z lokacijo hišnega pripora

To je poudaril tudi v današnjem pričanju za odpravo hišnega pripora, v katerem je obtožena že skoraj pet mesecev. Prošnjo za odpravo pripora je zagovornica naslovila na sodišče tudi zaradi neživljenjskih razmer v stanovanju pri prijateljici, kjer ga prestaja. Čeprav ji za bivanje plačuje najemnino, ji prijateljica postavlja določene pogoje, prav tako nima svoje sobe za spanje.

Tožilka Ana Širok Radovanović je nasprotovala ukinitvi hišnega pripora zaradi teže kaznivega dejanja, strinjala pa se je z morebitno spremembo lokacije prestajanja hišnega pripora. To pa bo težko izvedljivo, je poudarila zagovornica, saj so že pred meseci neuspešno iskali kakšno drugo nastanitev.

Kot je še poročala STA, je tožilka ob koncu še enkrat zahtevala izločitev sodnice, saj je menila, da je bila z zavrnitvijo priznanja krivde obtoženki povzročena škoda. Z zagovornico sta bili namreč ob priznanju krivde dogovorjeni za kazen, kar pa bo na glavni obravnavi postalo vprašljivo.