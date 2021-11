S tožilstvom se je dogovoril za kazen

Pred začetkom ponovljenega sojenja v zadevi prebarvani stroji je nekdanji izvršni direktor Cimosa Zorko Kenda sklenil sporazum s tožilstvom o priznanju krivde za goljufijo na škodo EU. Sodni senat pod predsedstvom Orjane Trunkl je sledil predlogu tožilstva in Kendi izrekel zaporno kazen dveh let, ki pa jo bo lahko nadomestil z delom v splošno korist. Poleg tega mora plačati 40.000 evrov denarne kazni.

Nekdanji pomočnik predsednika uprave in izvršni direktor za načrtovanje in nadzor v Cimosu je sicer na včerajšnjem naroku poudaril, da je zaradi posledic obdobja, ki ga je prestal v Cimosu, preden je bil prisiljen dati odpoved, tudi zbolel zaradi pritiskov, ki jih je doživljal.

Zdaj upokojeni Kenda je poskušal minimizirati posel s prebarvanimi stroji, ki da je bil neznaten glede na celoten promet, ki ga je takrat ustvarjal Cimos. Za koprsko družbo je ocenil, da je doživela takšen epilog, kot ga je, zaradi višje sile.

Sodišče je glavno obravnavo za nekdanjega predsednika uprave Cimosa Franceta Krašovca, nekdanjega izvršnega direktorja za raziskave, razvoj, nabavo in prodajne aktivnosti Daria Šika in za Cimos preložilo. Prva dva sta bila odsotna zaradi bolezni, Krašovec pa se je po navedbah tožilstva pred tem pogajal o priznanju krivde, prav tako se o priznanju krivde pogajajo v Cimosu.

Nekdanji vodilni v Cimosu, hčerinski družbi Sieva in razvojnem centru Simit, naj bi pred desetletjem izvedli goljufijo v škodo EU tako, da so prejeli denar za nakup novih strojev za razvojno-raziskovalno dejavnost razvojnih centrov, dejansko pa so le obnovili in prebarvali staro opremo.

Na računu družbe Sieva se je tako znašlo 3,2 milijona evrov, približno 2,8 milijona evropskih sredstev in nekaj manj kot pol milijona evrov iz državnega proračuna. Na račun Simita iz Kidričevega pa so prenakazali nekaj manj kot dva milijona evrov. EU je za projekta družbe Sieva in razvojnega centra Simit zagotovila 85 odstotkov denarja, slovenski proračun pa 15 odstotkov.

Koprsko okrožno sodišče je konec 2018 Krašovca in soobtožene spoznalo za krive in jih obsodilo na zaporne kazni, a je celjsko višje sodišče lani sodbo razveljavilo in postopek vrnilo na začetek.