Sanval, apaurin, heroin in še pet litrov vina povrhu

Tožilka Tamara Gregorčič je proti Strojanu vložila obtožni predlog zaradi nevarne vožnje, prikrivanja (na avtu je imel nameščeno ukradeno registrsko tablico) in napada na uradno osebo. Na predobravnavnem naroku pred okrajno sodnico Ano Pegan je krivdo zaradi nevarne vožnje in prikrivanja priznal; za prvo mu je sodnica prisodila kazen dve leti zapora, za drugo dva meseca ter izrekla enotno kazen dve leti in mesec dni zapora. Čeprav Strojan sploh nima vozniškega dovoljenja, in kot pravi, »ga tudi nikoli nisem imel«, mu je izrekla še stransko kazen – za dve leti mu je namreč izrekla prepoved vožnje motornega vozila kategorije B.