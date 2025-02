Sarajevska policija je izpustila osumljene v zvezi z umorom Satka Zovka

Policija je izpustila osumljene v zvezi z umorom Satka Zovka na Brdu v Ljubljani, ki jih je aretirala v torek v Sarajevu, so potrdili na Generalni policijski upravi. Poudarili so, da so bile aretacije namenjene iskanju dokazov. Nacionalni preiskovalni urad nadaljuje intenzivno kriminalistično preiskavo v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi.

Sarajevska policija je v torek na zahtevo kolegov iz Slovenije aretirala pet pripadnikov organiziranega kriminala, domnevno povezanih z umorom Satka Zovka oziroma Satka Kekića novembra lani na Brdu v Ljubljani. Kot danes poroča bosanski portal Istraga.ba, je sarajevska policija aretirane izpustila, ker naj jim slovenski organi ne bi dostavili dokazov v zvezi z umorom.

Na Generalni policijski upravi so medtem zavrnili očitke, ki so se pojavili v javnosti glede dokazov. »Preiskovalna dejanja v Sarajevu, ki so jih izvedli v torek, so bila namenjena iskanju dokazov, ne predložitvi dokazov,« so poudarili.

Umor Satka Zovka se je zgodil kot del mafijskega obračuna konec novembra lani na Brdu v Ljubljani. FOTO: Dejan Javornik

Pojasnili so, da so med hišnimi preiskavami zasegli dokaze, ki so bili cilj preiskovalnih dejanj. Poleg tega so dokazi predmet nadaljnjih kriminalističnih in forenzičnih preiskav za dokazovanje vpletenosti oseb v umor.

Izpustitev osumljenih v ničemer ne vpliva na aktivnosti Nacionalnega preiskovalnega urada in predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo, so še navedli na Generalni policijski upravi.

Zovkovo truplo so 29. novembra našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani. Zovko je bil skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so šest dni po umoru v Ljubljani v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in policisti specialne enote pridržali tri osebe, za katere utemeljeno sumijo, da so vpletene v umor Zovka.