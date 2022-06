Še pravočasno so jo rešili iz vode

V soboto ob 16.27 so občani v morju v Simonovem zalivu opazili negibno osebo. Ta zgodba se je končala srečno, vsako leto pa je na žalost veliko tragičnih primerov.

Kot smo izvedeli, so trije občani žensko potegnili iz vode in jo takoj začeli oživljati. Na kraj dogodka so napotili tudi reševalce, ti so žensko uspešno reanimirali. »Policisti so ugotovili, da gre za 75-letno državljanko Avstrije, ki jo je med plavanjem obšla slabost. Osebo so odpeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico,« je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper.

Naj se nasveti za varno kopanje slišijo še tako izpeto, vam lahko rešijo življenje. Tako denimo velja, da ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni: telo se mora namreč postopno privaditi na temperaturo vode. Ne puščajte otrok brez varstva na obali ali bregovih jezer, rek, še manj v vodi: otroci ne poznajo nevarnosti.

»Starše in vzgojitelje opozarjamo, naj budno pazijo na otroke, ki se igrajo ob vodi, pa čeprav plitvi. Vodne blazine in drugi pripomočki za plavanje ne zagotavljajo popolne varnosti – v globoki vodi ne nudijo nobene varnosti,« opozarjajo policisti. Velja tudi, da nikoli ne plavajte s polnim, a tudi ne s popolnoma praznim želodcem, po obilnem obroku počakajte najmanj dve uri, izogibajte se alkoholni pijači. Ne skačite v motno vodo, v plitvine ali na neznanih mestih: neznane situacije so zelo nevarne. Upoštevajte vremenske razmere. Ne plavajte sami na daljših razdaljah, saj lahko tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno telo premaga trenutna slabost. Vzvalovljeno morje in morski tokovi praviloma odnašajo kopalce od obale.

Ne pozabite na varnost na tako imenovanih črnih ali divjih kopališčih, v gramoznicah, jezerih, rekah, kjer ni reševalcev. Zaradi različnih ravni gladine in vodnih vrtincev so divja kopališča lahko za kopalce zelo nevarna. Izjemno nevarne so opuščene gramoznice, napolnjene z vodo. Ponekod namreč seže voda tudi do 15 metrov globoko. »Tam se ne potapljamo in ne skačemo v vodo, saj je motna! Na to opozarjamo otroke,« dodajajo na policiji.