Še ugotavljajo, kako dolgo je bil otrok zaprt v razbeljeni pločevini

Po smrti še ne dveletnega otroka, ki je v torek v naselju Sv. Lovrenc pri Preboldu nekaj pred 13. uro umrl, zaprt v avtomobilu na soncu, so celjski policisti sporočili nekaj več podrobnosti o tragičnem dogodku. Dečkovo mater in njenega partnerja bodo kazensko ovadili ne le zaradi smrti otroka iz malomarnosti ter suma zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, temveč tudi zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.