Sinoči v nesreči pri Slovenj Gradcu življenje izgubil 85-letnik

To je letošnja 13. žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje. Lani v istem obdobju so v treh prometnih nesrečah umrli štirje ljudje.

V nedeljo ob 22.13 se je na regionalni cesti Sele–Vrhe v občini Slovenj Gradec zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 85-letni potnik v reševalnem vozilu, so sporočili z generalne policijske uprave.Nesrečo je povzročil 24-letni voznik reševalnega vozila, ki je vozil po regionalni cesti iz smeri Slovenj Gradca proti Kotljam. Ko je pripeljal do nepreglednega desnega ovinka, je izgubil oblast nad vozilom in začel drseti na nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil v osebni avtomobil, ki ga je nasproti pripeljal 26-letni voznik. Po trčenju je reševalno vozilo odbilo v levo z vozišča, kjer je najprej trčilo v obcestni robnik in nato v skalo na travniku, kjer se je prevrnilo na bok, so podrobnosti nesreče sporočili s celjske policijske uprave.V prometni nesreči se je kot sopotnik na posteljnem delu v oskrbovalnem prostoru reševalnega vozila hudo poškodoval 85-letni potnik in zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. V oskrbovalnem prostoru reševalnega vozila sta bila tudi 21-letni reševalec in 75-letni potnik, ki sta bila lahko telesno poškodovana. Prav tako je bil lahko poškodovan 24-letni voznik reševalnega vozila, 26-letni voznik osebnega avtomobila pa je dobil hude telesne poškodbe.Ogleda kraja prometne nesreče, ki so ga opravili policisti Postaje prometne policije Celje, sta se udeležili preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bila cesta do pol treh zjutraj zaprta za ves promet.